Al Hadath: США и НАТО признали, что не достигнут стратегического разгрома России

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

США и их партнёры по НАТО признали, что не смогут добиться стратегического разгрома России с помощью Украины. Об этом пишет Al Hadath.

Политический аналитик Рами аш-Шаер в своей статье для издания напомнил, что недавно американский генерал Марк Милли указал на неспособность Киева отобрать территории у РФ. Как пояснил эксперт, Запад приложил все усилия для поддержки Украины, однако армия этой страны вряд ли достигнет поставленных перед ней целей.

"Иными словами, США вместе с НАТО не добьются стратегического разгрома России", — резюмировал автор.

Ранее Милли сообщил, что победа Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Россией в 2023 году маловероятна. По его мнению, Киев ставит перед своими военными очень сложные задачи.

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