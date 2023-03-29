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В Европарламенте обвинили США и ЕС в умалчивании правды о подрыве "Северных потоков"

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Мир

Депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсетях обвинил США и ЕС в укрывании правды о диверсии на "Северных потоках". По мнению парламентария, это следует из-за отказа стран Запада принять российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования теракта.

В Европарламенте обвинили США и ЕС в умалчивании правды о подрыве "Северных потоков"

Уоллес назвал такое решение Запада "тяжелым ударом по международному праву". А сам подрыв трубопроводов, по его словам, является "актом терроризма". Депутат также задал представителям США и ЕС прямой вопрос, почему они так боятся расследования.

Напомним, что накануне Совбез ООН не принял российский проект резолюции о формировании международной комиссии для расследования. Он не смог набрать кворум голосов из-за саботажа данного решения представителями западных стран.

 

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Вскрылась правда про Северный поток
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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