Посольство РФ: подрыв "Северных потоков" мог обернуться экологической катастрофой

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Посольство России в США заявило, что проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" намеренно замалчивается в американских СМИ.

По мнению дипмиссии, подрыв "Северных потоков" мог обернуться масштабной экологической катастрофой.

"Хотели бы напомнить о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны… взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона", — пояснили представители дипмиссии в своём Telegram-канале.

Как подчеркнули в ведомстве, никто из представителей коллективного Запада не заявил о том, какой ущерб нанесла диверсия природе. В частности, официальный Вашингтон и вовсе намеренно замалчивает эти факты, резюмировали в посольстве.

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