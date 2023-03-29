Посольство России в США заявило, что проблема колоссального ущерба для окружающей среды от подрыва российской газотранспортной системы "Северный поток" намеренно замалчивается в американских СМИ.
По мнению дипмиссии, подрыв "Северных потоков" мог обернуться масштабной экологической катастрофой.
"Хотели бы напомнить о сотнях тысяч боеприпасов с отравляющими химвеществами, затопленных на дне Балтийского моря после Второй мировой войны… взрывы в данной акватории грозят беспрецедентной экологической катастрофой и невосполнимым уроном для государств региона", — пояснили представители дипмиссии в своём Telegram-канале.
Как подчеркнули в ведомстве, никто из представителей коллективного Запада не заявил о том, какой ущерб нанесла диверсия природе. В частности, официальный Вашингтон и вовсе намеренно замалчивает эти факты, резюмировали в посольстве.
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