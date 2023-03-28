Полянский: странам-расследователям придётся отчитаться по "Северным потокам"

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

Странам, которые вызвались "расследовать" диверсию на российских газопроводах теперь придётся отчитываться о ходе разбирательства, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Дании, Германии и Швеции не удастся умолчать о ходе расследования из-за российской резолюции, несмотря на то, что документ не приняли.

"Благодаря нашим с китайцами усилиям, она имеет все шансы прочно "прописаться" на площадке СБ. И Копенгагену, Стокгольму и Берлину будет теперь сложнее делать вид, что всё идёт нормально — о ходе своих расследований им придётся, так или иначе, отчитываться Совбезу", — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Ранее первый зампостпреда подчеркнул, что требования российской стороны в резолюции по "Северным потокам" отвергли в Совбезе ООН под давлением Запада. Поддержали документ только несколько стран, остальные предпочли воздержаться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эффект разорвавшейся бoмбы: Мир узнал правду про "Северные потоки"