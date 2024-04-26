София Мамедова: “Проведение каждой сделки в сфере недвижимости предполагает знание законов”

СЕО агентства недвижимости: без юриспруденции риэлтору никуда

10:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

СЕО агентства недвижимости в Дубае рассказывает, как профессия риэлтора связана с юриспруденцией и как знание законов может помочь специалисту работать эффективно, помогая клиентам.

Фото: Фото из личного архива Софии Мамедовой

Хороший риэлтор должен быть не только специалистом в сфере недвижимости, но также и психологом, и маркетологом, и даже юристом. В этом убеждена София Мамедова, СЕО агентства Best Skyscrapers в Дубае, эксперт с 15-летним опытом в сфере продаж и личных инвестиций в недвижимость. И она знает, о чем говорит, поскольку имеет высшее юридическое образование и опыт работы в этой сфере. София Мамедова рассказала о том, почему свой выбор она все-таки сделала в пользу недвижимости, чем разочаровала профессия юриста, как теоретические и практические знания в юриспруденции помогают риэлтору.

Выбор профессии

Направление обучения в вузе я выбирала, ориентируясь на несколько факторов. Во-первых, меня всегда интересовали правовые вопросы и проблемы. Я считала, что знание законов помогает людям защищать свои права, интересы, а в спорах рождается истина. И разбирательства важно вести, не нарушая установленные законом стандарты и правила.

Кроме того, я понимала: юриспруденция предоставляет широкий спектр возможностей для роста и развития. Юрист — востребованная профессия, такие специалисты нужны практически во всех сферах деятельности, и в бизнесе, и на госслужбе.

Мой отец работал в сфере малого бизнеса, и с детства я понимала, насколько это важно — знать закон, какое это сильное знание. Плюс ко всему, мой склад ума всегда был скорее аналитический, я умела и любила решать сложные задачи, работать с информацией. Так что могу сказать, что выбор в пользу юриспруденции был логичным и вполне естественным, поскольку эта сфера совмещала в себе мои интересы, способности, и в ней, в чем я была убеждена, я могу достичь своих целей.

Первый опыт, выводы и решения

Почти год я проработала помощником судьи — и разочаровалась. На то было несколько причин, и в их числе — монотонность работы. Не секрет, что в юридической сфере часто приходится решать однотипные задачи, и это вызывает чувство усталости, скуки — лично у меня. Отсутствие динамики угнетало, равно как и недостаточно высокий уровень финансового вознаграждения. На старте карьеры доход у юристов небольшой, и на этой почве появляется стойкое ощущение, что труд не ценится. Я начала понимать, что теряю мотивацию.

Были и ограничения возможностей для карьерного роста. Ведь для того, чтобы стать, к примеру судьей, быть просто хорошим юристом недостаточно. Для продвижения по карьерной лестнице нужны связи, и человеку из обычной семьи очень сложно найти пути решения этой проблемы.

Однако самой серьезной причиной разочарования в профессии и последующего ухода из нее для меня стало несовершенство судебной системы. Я видела большое количество процедурных ошибок и наблюдала, к чему это приводило. Некорректное применение процессуальных норм и процедур становилось причиной неверных выводов и решений суда. Юристов, особенно молодых, это приводит к унынию — особенно тех, которые видят и понимают, что справедливость не восторжествовала именно из-за формальных ошибок.

Большая проблема — коррупция и взяточничество в судебной системе, что тоже подрывает веру в правосудие. Как и многие, я становилась свидетелем того, что принимаемые судом решения основываются не на доказательствах и законах, а на влиянии, чьих-то личных интересах.

Судебные процессы длительные и не всегда эффективные, что тоже стало причиной неудовлетворенности своей профессией. Молодые специалисты в сфере юриспруденции полны энтузиазма, они работают, защищая своих клиентов и ждут, что споры будут решаться справедливо и быстро. Вместо этого приходилось сталкиваться с отсрочками, использованием явно неэффективных механизмом исполнения судебных решений.

Из юристов в риэлторы

Существует ли сфера, имеющая все преимущества юриспруденции, но лишенная свойственных ей недостатков? Для меня такой сферой стала работа с недвижимостью, и в ней я нашла себя. Риэлтор — очень динамичная профессия, которая буквально наполнена активными действиями, столь необходимыми мне. Частые поездки, встречи, осмотр объектов, изучение рынка — жизнь риэлтора полна событий.

Безусловно, на выбор повлияли и возможности для заработка — для риэлтора они гораздо шире, чем для юриста. Успешный специалист по недвижимости способен зарабатывать действительно много, и это в свое время стало для меня мотивацией, и остается ей до сих пор.

Риелтор приносит людям пользу, помогает им в решении сложных проблем, находит идеальные инвестиционные объекты, жилье. Это тоже вдохновляет. Плюс ко всему, эта профессия предполагает общение с самыми разными людьми — риэлтор знакомится с ними, узнает об их потребностях, фактически помогает воплощать мечты в реальность.

Работа в сфере недвижимости мне очень интересна, в том числе, с точки зрения возможностей для развития, роста, получения новых знаний и профессиональных навыков. Хороший риэлтор должен не просто знать рынок недвижимости — он должен быть и психологом, и маркетологом, и специалистом по продажам. Во всех этих направлениях есть куда расти, и это очень вдохновляет и мотивирует.

Опыт, который помогает

Юридическое образование и опыт работы в этой сфере мне очень помогли и помогают до сих пор. В сфере недвижимости часто возникают именно юридические вопросы, для решения которых нужно понимать законодательство, правовые нюансы. Знания в этой сфере стали надежной основой для качественного и профессионального сервиса, которым сегодня пользуются мои клиенты.

По сути, каждая сделка, которую я проводила, так или иначе предполагала наличие знаний в сфере законов о недвижимости, правил оформления договоров купли-продажи, аренды, понимание процедур регистрации сделок.

Мне очень помогает умение анализировать, интерпретировать юридическую информацию, в том числе, в процессе защиты интересов моих клиентов. Это помогает избегать и множества проблем юридического характера на этапе совершения сделок с недвижимостью. Пример из практики: один из моих клиентов купил в Санкт-Петербурге квартиру для инвестиций, и спустя год решил ее продать. Однако все оказалось не так просто: выяснилось, что застройщик не дает согласия на переуступку прав, а в договоре, который подписывал мой клиент на этапе приобретения квартиры, такой пункт действительно был. Здесь пригодились знания в сфере юриспруденции: я составила досудебную претензию, обратилась с ней к застройщику, провела переговоры и в итоге добилась разрешения на переуступку. Клиент продал квартиру и получил прибыль.

Еще один случай: женщина получила в наследство частный дом, однако распоряжаться им не могла — недвижимость занимал некий знакомый умершего наследодателя и освобождать ее отказывался. В этой ситуации я тоже действовала как юрист: запросила правоустанавливающие документы на дом, обратилась с заявлением к участковому, и далее с помощью судебных приставов мы выселили из дома незаконного жильца. Затем я нашла покупателя, и моя клиентка благополучно продала свой дом.

Знание законов и опыт в сфере юриспруденции пригодились мне и в Дубае. У нас была ситуация, в которой клиент купил достаточно дорогое коммерческое помещение, предварительно обсудив с застройщиком все необходимые условия. В ОАЭ в этой сфере есть масса нюансов — к примеру, большая часть недвижимости бронируется на предстарте продаж, и к этому моменту не все документы бывают готовы, в том числе, нередко отсутствует даже предварительный договор. Однако приходится соглашаться и на такие условия, поскольку коммерческие помещения в Дубае — это крайне редкие предложения, и из желающих их купить выстраиваются настоящие очереди. На этапе переговоров с застройщиком мы с клиентом обсудили все условия, посчитав их стандартными и приемлемыми. Клиент начал расплачиваться, и уже после того, как он внес около 20% суммы за недвижимость, застройщик прислал ему готовый контракт в сокращенной версии. Я попросила предоставить полную версию соглашения, внимательно с ней ознакомилась и с удивлением обнаружила в тексте обилие противоречивых и даже кабальных условий. К примеру, застройщик по договору имел право распоряжаться недвижимостью даже после получения покупателем ключей. То есть, это были прямо противоречащие закону пункты, и, естественно, нас это категорически не устроило. Я решила восстановить справедливость — забегая вперед, скажу, что на это ушло два месяца, и это было непросто. Удалось выйти на уровень собственника компании-застройщика, в текст договора несколько раз вносились изменения. Однако в итоге мы одержали победу — договор согласовали именно в той форме и на тех условиях, которые отвечали интересам моего клиента.