Лидер партии "Вперёд, Италия", экс-премьер республики Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашина опасаются начала ядерной войны. Пара находится в активном поиске дома, в котором должно быть бомбоубежище. Об этом сообщает издание La Stampa.
Журналисты отметили, что инициатором данной идеи является 33-летняя Фашина. Невеста Берлускони считает, что сейчас убежище необходимо, поскольку вероятность начала "ядерного апокалипсиса" довольно велика. Кроме того, источники издания заявили, что в резиденции политика создан некий список людей, которые должны быть спасены в случае удара.
По данным издания Libero Quotidiano, Фашине сложно найти подходящий дом, так как бункеры в них слишком маленькие. Не исключено, что политик решится на строительство убежища.
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