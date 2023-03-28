La Stampa: Берлускони с своей подругой ищут бункер на случай ядерной войны

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер партии "Вперёд, Италия", экс-премьер республики Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашина опасаются начала ядерной войны. Пара находится в активном поиске дома, в котором должно быть бомбоубежище. Об этом сообщает издание La Stampa.

Журналисты отметили, что инициатором данной идеи является 33-летняя Фашина. Невеста Берлускони считает, что сейчас убежище необходимо, поскольку вероятность начала "ядерного апокалипсиса" довольно велика. Кроме того, источники издания заявили, что в резиденции политика создан некий список людей, которые должны быть спасены в случае удара.

По данным издания Libero Quotidiano, Фашине сложно найти подходящий дом, так как бункеры в них слишком маленькие. Не исключено, что политик решится на строительство убежища.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.