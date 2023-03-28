WE: подлодка "Ясень" ВМФ РФ может привести США к поражению в Третьей мировой войне

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США могут потерпеть поражение в Третьей мировой войне из-за возможностей российского подводного флота. Об этом сообщает американский аналитик Том Роган. Он подчеркнул, что на вооружении ВМФ РФ находятся современные подводные лодки "Ясень", которые способны нанести мощный ядерный удар по Вашингтону.

"Если подлодка незаметно подберётся к восточному побережью США, то сможет нанести ядерный удар по Вашингтону с очень коротким временем оповещения. Если президент и вице-президент США окажутся в непосредственной близости, этот обезглавливающий удар может увенчаться успехом", — отметил автор издания Washington Examiner (WE).

Во-первых, российская субмарина отличается своим тихим ходом, поэтому американские средства не смогут её обнаружить. Во-вторых, "Ясень" был создан для ведения эффективного вооружённого конфликта, поскольку подлодка может нести ракеты "Циркон" и "Калибр", что позволит поразить потенциального противника мощным ядерным ударом.

"США могут даже проиграть Третью мировую", — предупредил Роган.

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