Венесуэла: Запад хочет загнать Россию в угол и развязать ядерную войну на её территории

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Цель Запада загнать Россию "в угол" уже очевидна для всего мира, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, Украина стала лишь инструментом в руках Вашингтона и его союзников из Североатлантического альянса.

По словам политика, Запад пытается не только удержать градус эскалации на Украине, но и перенести конфликт на территорию России.

"Мы ясно видим — провокации против России, чтобы попытаться загнать её в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести её на территорию России", — заявил президент Венесуэлы на пресс-конференции с участием посла Китая.

Кроме того, как подчеркнул политик, очевидно, что западные чиновники стремятся перевести эскалацию на "ядерный" уровень и вынудить Россию применить ТЯО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.