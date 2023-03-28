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Венесуэла: Запад хочет загнать Россию в угол и развязать ядерную войну на её территории

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Мир

Цель Запада загнать Россию "в угол" уже очевидна для всего мира, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, Украина стала лишь инструментом в руках Вашингтона и его союзников из Североатлантического альянса.

Венесуэла: Запад хочет загнать Россию в угол и развязать ядерную войну на её территории

По словам политика, Запад пытается не только удержать градус эскалации на Украине, но и перенести конфликт на территорию России.

"Мы ясно видим — провокации против России, чтобы попытаться загнать её в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести её на территорию России", — заявил президент Венесуэлы на пресс-конференции с участием посла Китая.

Кроме того, как подчеркнул политик, очевидно, что западные чиновники стремятся перевести эскалацию на "ядерный" уровень и вынудить Россию применить ТЯО.

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Военный стратег: Ядерный удар ничего нам не даст. Даже наоборот"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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