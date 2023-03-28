Цель Запада загнать Россию "в угол" уже очевидна для всего мира, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, Украина стала лишь инструментом в руках Вашингтона и его союзников из Североатлантического альянса.
По словам политика, Запад пытается не только удержать градус эскалации на Украине, но и перенести конфликт на территорию России.
"Мы ясно видим — провокации против России, чтобы попытаться загнать её в угол и угрозами попытаться эскалировать войну на Украине и перенести её на территорию России", — заявил президент Венесуэлы на пресс-конференции с участием посла Китая.
Кроме того, как подчеркнул политик, очевидно, что западные чиновники стремятся перевести эскалацию на "ядерный" уровень и вынудить Россию применить ТЯО.
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