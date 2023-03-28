The Times: НАТО и США меняют подход к украинскому кризису

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США и союзники по Североатлантическому альянсу пересмотрели свой подход к Украинскому конфликту и теперь Вашингтон говорит не о полной "победе над Россией", а стремиться создать для Киева лучшие условия в контексте возможных переговоров с Москвой, заявили аналитики.

По их мнению, Вашингтон снижает градус заявлений и начал занимать более мягкую позицию.

"Мы хотим увидеть, как Украина победит и сохранит за собой всю свою территорию", — цитирует The Times источник из Администрации США.

Как подчеркнул собеседник издания, США стремятся "вернуть" Украине "её территории" и сохранить суверенитет страны.

Как подчеркнули авторы статьи, Вашингтон и НАТО пересмотрели свою позицию по вопросу украинского конфликта.

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