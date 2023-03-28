Байден прокомментировал стрельбу трансгендера в школе шуткой про мороженое

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Президент США Джо Байден выступая на пресс-конференции о стрельбе в школе города Нэшвилл, начал речь с шутки про мороженое. По данным американских СМИ, огонь в школе открыл трансгендер и убил троих детей и троих учителей.

Байден заверил присутствующих, что у него есть целый холодильник мороженого с шоколадной крошкой.

"Я пришёл сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — заявил президент на конференции, передаёт CBS News.

После того как зал посмеялся, Байден выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что будет и дальше продвигать закон о запрете оружия.

В школе города Нэшвилл в результате стрельбы погибли шесть человек, трое из них — дети. По данным американских СМИ, огонь открыла женщина-трансгендер.

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