Трамп отреагировал на решение Путина о ядерном оружии: американцы, молитесь

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Экс-президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться из-за решения президента РФ Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

В социальной сети Truth Social Трамп написал, что он предвидел действия Путина. По его словам, сейчас США играют с "большими вещами". Он обвинил в этом "некомпетентных людей", которые управляют Америкой.

"Эта ситуация была вызвана нами — это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — написал Трамп.

Ранее РФ и Белоруссия договорились разместить на территории республики тактическое ядерное оружие. Отмечается, что к первому июля в Белоруссии завершится строительство специального хранилища.

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