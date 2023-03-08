Разведка США в ежегодном докладе об оценке угроз назвала ядерный арсенал РФ самым мощным в мире.
В документе говорится, что РФ имеет самый мощный и крупный запас ядерного оружия. По данным разведки, Россия продолжает расширять и модернизировать свои возможности в ядерной сфере.
По их словам, Москва совершенствует ядерные ракеты дальнего и подводного действия. Помимо этого, РФ расширяет и модернизирует "обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем".
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