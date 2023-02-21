Руководство киевского режима планировало получить ядерное оружие от Запада ещё до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы помним о потугах Украины заполучить ядерное оружие", — отметил он в
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.