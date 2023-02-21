Путин: Украина хотела получить ядерное оружие от Запада ещё до начала СВО

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Руководство киевского режима планировало получить ядерное оружие от Запада ещё до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Мы помним о потугах Украины заполучить ядерное оружие", — отметил он в