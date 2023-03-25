Адмирал ВМФ США Каудл: Пентагон помогает Украине, но боеприпасы нужнее Америке

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Весь военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов работает на украинскую армию, хотя США сейчас это оружие нужнее, заявил американский адмирал Дэрил Каудл.

Он напомнил, что армейские склады Пентагона практически пусты, а производителям понадобятся десятки лет для возобновления запасов.

"Соединенным Штатам не хватает возможности производить оружие, в котором нуждается страна и её союзники во время обострения напряженности со сверхдержавами", — цитирует эксперта издание The New York Times.

Каудл предупредил, что вскоре может начаться вооружённый конфликт между Китаем и Тайванем, и США будет нечем помогать своему важному союзнику в азиатском регионе.