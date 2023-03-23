Asia Times: США вынуждены пойти на "унизительное" прекращение огня на Украине

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Вашингтон сильно недооценил возможности России и переоценил ресурс военно-промышленного комплекса США, когда пообещал Киеву помощь оружием и боеприпасами, заявил военный аналитик из Гонконга.

Таким мнением с автором издания Asia Times поделился неназванный ведущий американский эксперт по внешней политике.

Соединённые Штаты лишаются своего влияния на геополитический арене, промышленные мощности страны не справляются с обеспечением поставок для ВСУ, потому Белый дом должен сделать всё, чтобы немедленно прекратить боевые действия на Украине.

США уже оказывались в подобном положении, когда были вынуждены унизительно покинуть Вьетнам в 1970-х годах. Тогда это привело к полному переосмыслению оборонной стратегии Пентагона и окончательной победе в холодной войне.

"Таким образом, Путин, возможно, оказывает США услугу, унижая их сейчас", — приходит к выводу эксперт.