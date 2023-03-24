Европейские политики отказались принимать какие-либо решения после обращения украинского президента Владимира Зеленского к ЕС с новыми требованиями, пишет El Pais.
По информации издания, глава Украины на саммите Евросоюза призвал партнёров не медлить с поставками военной техники для нужд ВСУ, а также порекомендовал им задуматься о введении новых ограничений в отношении Москвы.
Отмечается, что лидеры ЕС выразили солидарность Киеву, но проигнорировали просьбы Зеленского. Как подчеркнула обозреватель издания, Европа теряет мотивацию помогать Украине.
"Пространство для санкций сужается, а задержка с военной помощью вызывает нетерпение Киева", — считает автор материала.
Ранее Зеленский, выступая на саммите ЕС по видеосвязи, заявил, что военная помощь должна немедленно поступить на Украину.
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