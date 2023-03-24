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Зеленский на саммите ЕС: если Запад не поможет немедленно, то "будет просто некому" помогать

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Мир

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на саммите Евросоюза с резкими и эмоциональными высказываниями, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.

Зеленский на саммите ЕС: если Запад не поможет немедленно, то "будет просто некому" помогать

Она отметила, что агрессивную речь украинского лидера не стали публиковать на официальном портале саммита.

"Если военная помощь не поступит немедленно, то потом будет просто некому её поставлять", — процитировала журналистка Зеленского на своём Youtube-канале.

По её словам, украинский президент также пожаловался, что за декларациями политиков ЕС не стоят решительные действия, а европейские страны поддерживают Украину только на словах.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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