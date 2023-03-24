Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на саммите Евросоюза с резкими и эмоциональными высказываниями, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic Анна ван Денски.
Она отметила, что агрессивную речь украинского лидера не стали публиковать на официальном портале саммита.
"Если военная помощь не поступит немедленно, то потом будет просто некому её поставлять", — процитировала журналистка Зеленского на своём Youtube-канале.
По её словам, украинский президент также пожаловался, что за декларациями политиков ЕС не стоят решительные действия, а европейские страны поддерживают Украину только на словах.
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МУС воплощает коллективную приверженность стран-участниц в "борьбе с безнаказанностью", отмечается в заявлении ведомства.