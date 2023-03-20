Американские журналисты связали визит президента России Владимира Путина в Мариуполь с выданным ордером МУС и назвали его "вызывающим жестом". Однако, по мнению политолога Юрия Светова, поездка российского лидера в Донбасс готовилась давно.
"Связывать поездку президента в Мариуполь с повесткой Гаагского суда не стоит. Судорожные реакции — это не в стиле Путина", — указал он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Кроме того, Светов полагает, что решение МУС выдать ордер на арест президента напрямую связан с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
"На слова Джо Байдена о том, что ордер выписан "обоснованно", можно только улыбнуться", — подчеркнул эксперт.
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