Песков: Путин спокойно отнёсся к ордеру МУС на свой "арест"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля и российского лидера Владимира Путина к известию о том, что МУС выписал ордер на его "арест".

Песков назвал подобный шаг со стороны МУС "откровенно враждебным", отметив, что все выпады такого рода фиксируются, однако близко к сердцу президентом не воспринимаются.

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится. Поэтому относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем, продолжаем работать", - рассказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на такие моменты, президент продолжает работать.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), полномочия которого не признаны Россией, обнародовала ордер на "арест" Путина, а также детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.