Историк Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью президента РФ Путина

0:52 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны Запада, спровоцировавшие конфликт на Украине, недооценили силы России. Теперь НАТО находится в большой опасности. Об этом заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.

Он отметил, что РФ обладает хорошими шансами выйти из ситуации победителем.

"Сейчас русские делают всё, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы", — сказал эксперт.

Он считает, что Белый дом подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал поставлять ВСУ оружие натовского образца. Тодд отметил, что американские неоконсерваторы рассчитывали на уничтожение российской экономики, однако получили обратное.

"Мы видим, как Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить", — сказал Тодд.