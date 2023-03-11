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Историк Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью президента РФ Путина

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Мир

Страны Запада, спровоцировавшие конфликт на Украине, недооценили силы России. Теперь НАТО находится в большой опасности. Об этом заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.

Историк Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью президента РФ Путина

Он отметил, что РФ обладает хорошими шансами выйти из ситуации победителем.

"Сейчас русские делают всё, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе просто не видят масштаб всей проблемы", — сказал эксперт.

Он считает, что Белый дом подтолкнул Москву к принятию превентивных мер, когда начал поставлять ВСУ оружие натовского образца. Тодд отметил, что американские неоконсерваторы рассчитывали на уничтожение российской экономики, однако получили обратное.

"Мы видим, как Россия сопротивляется лучше, чем мы могли представить", — сказал Тодд.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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