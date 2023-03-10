РИА Новости: Запад критикует Зеленского за неспособность управлять Украиной

1:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Европейские и американские СМИ критикуют президента Украины Владимира Зеленского за его неспособность управлять государством. Некоторым не нравится его тактика ведения боевых действий. О том, почему Запад ополчился на союзника, рассказал обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Ранее произошёл конфликт между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Генерал требовал отступить из Артёмовска ещё несколько недель назад, но украинский лидер не согласился на это. Он надеялся, что ВС РФ потерпят поражение. Однако Артёмовск стал ловушкой для ВСУ. Украинская армия несёт крупные потери.

Издание Politico отмечает, что Зеленский выстраивает вертикаль власти лично под себя. На это указали и депутаты Верховной рады от "Голоса" и "Европейской солидарности". Парламентарий Леся Василенко заявила, что президент Украины не умеет мыслить стратегически. Её коллега Николай Княжицкий считает, что Зеленский некомпетентен: он не понимает, как функционирует государство.

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что на Украине отсутствует демократия. Став авторитарным лидером, Зеленский может выйти из-под контроля. Поэтому страны Запада ищут рычаги давления на него. Одним из них стало противостояние с главкомом ВСУ.

"Конфликт между Зеленским и Залужным есть, этого уже не скроешь. Если европейцам и американцам покажется, что Киеву требуется военная диктатура, Залужный — как раз то, что нужно. Актуальность такого сценария увеличивается по мере приближения поражения Киева", — заявил политолог Александр Дудчак.