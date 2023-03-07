РИА Новости: Украина установила невероятный рекорд минувшей зимой

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Власти Украины преподнесли мировой общественности настоящую сенсацию в преддверии публикации отчётов за первый квартал 2023 года. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявил, что Украина не только не замёрзла минувшей зимой, но и вышла на финиш отопительного сезона с излишками производственной мощности.

Украинский министр привёл сухие показатели, не осветив важные детали. Например, Галущенко умолчал о том, что прошедшая зима была самой тёплой за последние 40 лет метеонаблюдений. Также он не сказал о средней температуре в больницах, которая в холодное время не превышала 16 градусов.

Аналогичные уловки использовал Галущенко в ходе освещения ситуации на Украине с потреблением и запасами природного газа и угля.

"При условии выезда одной десятой части украинцев и усыхания промышленности минимум вдвое угля и газа вполне можно было сберечь и побольше", — отметил Савчук.