По словам главы минэнерго Украины Германа Галущенко, энергосистему страны возможно будет восстановить не раньше наступления лета.
"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", — сказал Галущенко, которого цитирует издание Forbes. ua.
До тех пор энергосистему можно стабилизировать, импортируя мобильные электростанции мощностью порядка 50 МВт, а также саму электроэнергию.
До этого представители компании "Укрэнерго" информировали, что самое сложное положение в обеспеченности энергией сейчас наблюдается в центральной части Украины, куда относится и Киев, а также в областях, граничащих с линией соприкосновения на восточных и южных территориях.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.