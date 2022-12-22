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Глава Минэнерго Галущенко: восстановление энергосистемы Украины возможно не раньше лета

Мир

По словам главы минэнерго Украины Германа Галущенко, энергосистему страны возможно будет восстановить не раньше наступления лета.

"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации мы стабилизируем систему к лету", — сказал Галущенко, которого цитирует издание Forbes. ua.

До тех пор энергосистему можно стабилизировать, импортируя мобильные электростанции мощностью порядка 50 МВт, а также саму электроэнергию.

До этого представители компании "Укрэнерго" информировали, что самое сложное положение в обеспеченности энергией сейчас наблюдается в центральной части Украины, куда относится и Киев, а также в областях, граничащих с линией соприкосновения на восточных и южных территориях.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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