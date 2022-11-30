Официальный Вашингтон уже в ближайшие дни предоставит Киеву первую партию помощи, которая позволит запустить процесс восстановления энергосистемы Украины, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
В эфире NBC он отметил, что власти США согласовывают детали, связанные с поставками необходимого оборудования Украине.
"Мы считаем, что передача некоторых материалов может начаться в течение недели", — уточнил Кирби.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко призвал США и Евросоюз помочь восстановить энергетическую систему страны после блэкаута. Он попросил Запад передать киевскому режиму высоковольтное оборудование.
Как пояснил министр, политики из ЕС и Штатов согласились предоставить поддержку Украине.
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