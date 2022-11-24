Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко поучаствовал в экстренных переговорах с комиссаром ЕС Кадри Симсон и американскими коллегами.
Он попросил политиков из Евросоюза и США помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры Украины после блэкаута. Министр призвал партнёров передать Киеву высоковольтное оборудование.
"США и Европа окажут помощь в восстановлении энергосистемы", — сообщает пресс-служба украинского Минэнерго в своих соцсетях.
Отмечается, что Галущенко также поблагодарил Запад за поставки оборудования и материалов для энергетических объектов. Как пояснили в ведомстве, Вашингтон и представители ЕС намерены продолжить поддержку Киева.
Ранее в Минэнерго Украины заявили, что в среду, 23 ноября, энергосистема государства столкнулась с блэкаутом, но сейчас она вновь функционирует "как единое целое". При этом представители ведомства подчеркнули: ситуация остаётся напряжённой.
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