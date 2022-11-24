Власти Украины попросили США и ЕС помочь восстановить энергосистему страны

Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко поучаствовал в экстренных переговорах с комиссаром ЕС Кадри Симсон и американскими коллегами.

Он попросил политиков из Евросоюза и США помочь с восстановлением энергетической инфраструктуры Украины после блэкаута. Министр призвал партнёров передать Киеву высоковольтное оборудование.

"США и Европа окажут помощь в восстановлении энергосистемы", — сообщает пресс-служба украинского Минэнерго в своих соцсетях.

Отмечается, что Галущенко также поблагодарил Запад за поставки оборудования и материалов для энергетических объектов. Как пояснили в ведомстве, Вашингтон и представители ЕС намерены продолжить поддержку Киева.

Ранее в Минэнерго Украины заявили, что в среду, 23 ноября, энергосистема государства столкнулась с блэкаутом, но сейчас она вновь функционирует "как единое целое". При этом представители ведомства подчеркнули: ситуация остаётся напряжённой.