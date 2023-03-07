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Washington Post: слабость США на Украине приведёт к появлению нового мирового лидера

Мир

Если США проявят слабость в ходе украинского конфликта, мир увидит нового лидера. Об этом пишет The Washington Post.

Washington Post: слабость США на Украине приведёт к появлению нового мирового лидера

По словам экс-сотрудника Белого дома Марка Тиссена, китайский лидер Си Цзиньпин внимательно следит за всеми действиями США на Украине. Как пояснил собеседник газеты, председатель КНР уже видит, что американские чиновники не обладают политической волей, поэтому их страна становится всё слабее.

"И Китай захочет заменить США в качестве мирового лидера", — уверен Тиссен.

Он считает, что Вашингтон всеми способами будет пытаться заставить Пекин отказаться от нападения на Тайвань.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман назвал тщетными усилия США по двойному сдерживанию Китая и России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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