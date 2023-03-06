Экс-аналитик ЦРУ Гудвин назвал тщетными усилия США по двойному сдерживанию России и Китая

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Безуспешные старания США по поиску союзников в Центральной Азии для противостояния России и Китаю являются жалкими, и лишний раз показывают, насколько прочны связи России и Китая. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман в интервью изданию Counter

Punch.

Аналитик подчеркнул, что США просто бессильны в решении проблем в Центральной Азии, это выше их возможностей.

"Поездка [госсекретаря США Энтони] Блинкена была дурацкой затеей, которая просто обнажила тщетность усилий США по применению двойного сдерживания против России и Китая, а также игнорирование США своей собственной политики, которая ведет к более тесным отношениям между Россией и Китаем", — рассказал Гудман.

По словам политолога, при всём своём желании США просто не в силах заставить страны этого региона "плясать под свою дудку".

В ходе своего визита в Казахстан Блинкен встретился с главами МИД стран С5 — Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Встреча прошла на фоне антироссийской пропаганды и угроз в сторону Китая.