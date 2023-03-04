Baijiahao: Россия сделала весьма тонкий ход, не включив Китай в список союзников

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После того, как начался конфликт на Украине, страны коллективного Запада ввели против России экономические санкции и попытались изолировать её на международной арене. К началу 2023 года стало очевидно, что эти меры не сработали, отмечается в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

В материале отмечается, что в условиях западного давления Москва пришла к необычному решению. Был опубликован список стран, которым Россия может доверять в долгосрочной перспективе.

И по мнению китайских экспертов, информация, представленная в списке, оказалась весьма неожиданной.

В нём предсказуемо оказались Белоруссия, а также государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Отмечается, что эти страны, входящие в эти объединения, действительно являются верными союзниками России. Даже несмотря на то, что между между ними периодически возникают разногласия. Однако эти разногласия не настолько серьёзны, чтобы сомневаться в тесных связях этих стран и России.

Но в этом списке также было неожиданность — предполагалось, что Китай будет в него включен. Однако эти ожидания не оправдались.

Не секрет, что за последние годы отношения между Россией и Китаем значительно улучшились. Страны активно взаимодействуют в различных сферах. На Западе уже начали считать Россию и Китай союзниками.

В связи с этим отсутствие КНР в списке долгосрочных союзников России вызвало замешательство среди западных экспертов, которые явно остались в тупике, отмечается в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

"Отсутствие Китая в списке главных союзников России — это действительно хороший ход российского президента Владимира Путина", — считают китайские авторы.

По их мнению, если бы Китай был включён в список, то это дало бы США ещё один повод для претензий к КНР и могло бы помешать российско-китайскому сотрудничеству.

По мнению китайских экспертов, Путин сыграл хорошую партию в шахматы и переиграл своих соперников.

Заметим, что на официальном уровне в Москве и Пекине не говорят о союзнических отношениях. Но при этом подчёркивают очень тесное сотрудничество между двумя странами.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью РИА "Новости" заявил, что в 2022 году в отношениях двух стран появилась формула "партнёрство, не имеющее границ". По его словам, эта формула очень точно отражает состояние российско-китайских отношений.

"Что касается взаимного доверия и взаимопонимания, то за прошедший год их уровень только повысился, и наши отношения, действительно, переживают лучший период за всю историю 400-летнего общения народов России и Китая", — заявил дипломат.