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Антон Куликов

Крупный просчёт: WSJ об ошибках Запада в оценках успеха давления на Россию

3:20
Экономика

Один из методов измерения реального влияния экономического давления Запада на Россию — подсчёт западных компаний, которые свернули свой бизнес в Российской Федерации.

Крупный просчёт: WSJ об ошибках Запада в оценках успеха давления на Россию

Ранее ключевую роль в таком анализе играл Йельский университет. Учёные из этого почтенного заведения начали публиковать отчёты о транснациональных компаниях, уходящих из России, с первых дней конфликта на Украине и продолжают их обновлять. По последним данным университета, "более тысячи компаний свернули свою деятельность в России", что, по их мнению, свидетельствует о "массовом бегстве".

Эти выводы использовались западными СМИ для освещения влияния антироссийских санкций, пока в январе швейцарские ученые не опубликовали статью, которая опровергла выводы Йельского университета.

Профессоры Саймон Эвенетте и Никколо Пизани указали, что общая доля западных компаний, покинувших РФ, не достигает девяти процентов. Учёные раскритиковали проект Йеля ещё в октябре. Проверка данных американского университета позволила им прийти к выводу, что эти данные не означают "отступление" западных корпораций из России, не говоря уж об "исходе", сообщает The Wall Street Journal (перевод "ПолитРоссия").

Между учёными началась настоящая "битва" из-за различных подходов к исследованиям. Вот в чём суть разницы в подходах.

В Йельском университете в исследованиях речь идёт о транснациональных корпорациях, которые ведут деятельность в России и доход которых по всему миру не менее 100 миллионов долларов.

Затем каждую из корпораций распределяют по категориям. Начиная от A — это те, что полностью прекратили деятельность в России. И до F, куда попадают компании, которые продолжают работать в обычном режиме.

Швейцарские же ученые используют базу корпоративной информации Orbis, чтобы найти дочерние компании западных корпораций в России.

В материале отмечается, Эвенетте и Пизани обнаружили, что в Евросоюзе, США, Канаде, Великобритании и Японии 1404 организации, которые владеют российскими дочерними компаниями. Но только 120 из них такие компании продали.

Это свидетельствует о том, что большая часть международной деловой активности остается незамеченной. И сотни фирм продолжают вести дела с Россией, игнорируя давление.

Заметим, на эту тему в последнее время в ведущих западных СМИ появляется всё больше комментариев. Это вполне укладывается в рамки того, что власти США в последнее время всё больше грозят различными "мерами воздействия" в отношении тех, кто не соблюдает санкции в отношении России.

Отметим, что ранее на Западе заявляли о заморозке 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка. Однако потом появились сообщения, что власти Евросоюза не могут определить, где находятся по меньшей мере две трети этих средств. Так что можно сказать, что и с западными компаниями в России в какой-то степени история повторяется.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы исследование
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