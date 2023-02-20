Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сообщила в разговоре с российскими пранкерами, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, истинную цель Минских соглашений.
"Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами…. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку", — сказала она пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус).
По её словам, Минские соглашения были подписаны ещё и для того, "чтобы не допустить ещё худших вещей".
Ранее Меркель призналась в интервью изданию Die Zeit, что Запад инициировал создание Минских соглашений, чтобы дать Украине время на усиление армии. Её слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
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