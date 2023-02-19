Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прославилась за счёт своих "странных изречений". Многие воспринимают это как невежество со стороны дипломата, однако западные СМИ относятся довольно сдержанно к фразам главы немецкого МИД. Об этом сообщил политолог Александр Рар.
"С тех пор, как Анналена Бербок заняла пост главы дипломатического ведомства, заговорив о "феминистской внешней политике", она пользуется ошеломляющим успехом среди населения. "Зелёным" политикам в целом довольно многое прощается", — указал эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Рар отметил, что Бербок является для общественности воплощением Жанны д'Арк, которая успешно сражается с неугодными Западу "диктаторами". Более того, политолог не исключает, что именно простодушие министра может помочь стать Бербок новым канцлером Германии в 2025 году.
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