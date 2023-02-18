Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с очередным неоднозначным заявлением. Она предложила президенту России Владимиру Путину развернуть свою политику на 360 градусов.
"Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов — весь мир будет счастлив", — заявила глава германского внешнеполитического ведомства.
Почему мир будет счастлив после такого гипотетического шага президента России, который вообще-то не подразумевает каких-либо изменений курса, глава МИД Германии не пояснила.
Анналена Бербок не впервые высказывается так, что трудно понять, что она имела в виду. Например, в январе Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России". После чего призвала государства ЕС вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.
После этого она подверглась жёсткой критике со стороны ряда германских политиков и партий, некоторые из которых призвали ее уйти в отставку.
В феврале в одном из интервью Бербок назвала свои слова на заседании ПАСЕ ошибкой. По её словам, "есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живет".
Бербок также пояснила, ей важно показывать людям, что внешняя политика — не абстрактное понятие, а напрямую связана с их жизнями.
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