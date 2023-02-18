Глава МИД Германии предложила Путину развернуть политику на 360 градусов

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Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с очередным неоднозначным заявлением. Она предложила президенту России Владимиру Путину развернуть свою политику на 360 градусов.

"Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов — весь мир будет счастлив", — заявила глава германского внешнеполитического ведомства.

Почему мир будет счастлив после такого гипотетического шага президента России, который вообще-то не подразумевает каких-либо изменений курса, глава МИД Германии не пояснила.

Анналена Бербок не впервые высказывается так, что трудно понять, что она имела в виду. Например, в январе Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России". После чего призвала государства ЕС вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.

После этого она подверглась жёсткой критике со стороны ряда германских политиков и партий, некоторые из которых призвали ее уйти в отставку.

В феврале в одном из интервью Бербок назвала свои слова на заседании ПАСЕ ошибкой. По её словам, "есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живет".

Бербок также пояснила, ей важно показывать людям, что внешняя политика — не абстрактное понятие, а напрямую связана с их жизнями.