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Глава МИД Германии предложила Путину развернуть политику на 360 градусов

1:32
Мир

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с очередным неоднозначным заявлением. Она предложила президенту России Владимиру Путину развернуть свою политику на 360 градусов.

Глава МИД Германии предложила Путину развернуть политику на 360 градусов

"Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов — весь мир будет счастлив", — заявила глава германского внешнеполитического ведомства.

Почему мир будет счастлив после такого гипотетического шага президента России, который вообще-то не подразумевает каких-либо изменений курса, глава МИД Германии не пояснила.

Анналена Бербок не впервые высказывается так, что трудно понять, что она имела в виду. Например, в январе Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что страны Европы "ведут войну против России". После чего призвала государства ЕС вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих.

После этого она подверглась жёсткой критике со стороны ряда германских политиков и партий, некоторые из которых призвали ее уйти в отставку.

В феврале в одном из интервью Бербок назвала свои слова на заседании ПАСЕ ошибкой. По её словам, "есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живет".

Бербок также пояснила, ей важно показывать людям, что внешняя политика — не абстрактное понятие, а напрямую связана с их жизнями.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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