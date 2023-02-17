В Конгрессе считают, что американцы недостаточно озабочены проблемой Украины

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Американцы перестали считать украинский конфликт чем-то значительным и требующим внимания. Такое мнение высказал лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

Сенатор выразил сожаление, что мнение американских граждан насчёт Украины меняется не в лучшую сторону.

"Жаль, конечно, что общественное мнение меняется не в лучшую сторону, но хотелось бы заверить американский народ: это невероятно важно. Нам нужно сплотиться и обеспечить двухпартийную поддержку украинцам…" — сказал Макконнелл в эфире телеканала Fox News.

Сенатор напомнил американцам, что сейчас у США есть уникальный шанс победить Россию чужими руками, а именно — украинцев. Макконнелл попросил граждан США ценить, что их самих никто не заставляет воевать, а только помогать Украине деньгами.

"Хотелось бы объяснить американцам, что на данный момент важнейший задачей в мире является победа над русскими на Украине. Если украинцы добьются успеха, то сэкономят нам огромное количество денег в будущем", — добавил сенатор.