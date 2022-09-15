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Лидер республиканцев в Сенате США призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки

Мир

Глава республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выступил за предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS и танков.

Лидер республиканцев считает, что США помогают ВСУ в недостаточном объёме.

"Украинцам нужно больше оружия, которое мы им предоставляем, им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ATACMS большего радиуса действия, большие беспилотники и танки", — сказал Макконнелл.

Член Сената заявил, что своевременная передача оружия Украине могла бы предотвратить "ужасы". Он считает, что колебания Запада стоили многих жизней.

Ранее украинский военный аналитик Алексей Арестович объяснил, для чего украинской армии нужно дальнобойное орудие, способное наносить удары на расстоянии тысяч километров.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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