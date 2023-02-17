РИА Новости: власти США уничтожили образование и потеряли своё мировое лидерство

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Долгое время в США разваливали школьное образование. Система рухнула после принятия неадекватных мер для борьбы с пандемией. К таким выводам пришёл Институт Браунстоуна в своих исследованиях.

Обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев отмечает, что образование и медицина определяют мировое лидерство общества. Поэтому на это стоит обратить внимание.

В пандемический период многие школы США закрывались два раза в год. Родители смогли увидеть, что детей учат "критической расовой теории" или новым мыслям по поводу "подвижности" половой принадлежности. В итоге многие пришли в ужас. В результате 240 тысяч детей в школы не вернулись.

В обществе начались разговоры о том, как всё менять. Для обсуждения происходящего должна была пройти дискуссия в рамках конференции, организованной Ассоциацией по финансированию и политике в образовании. Организаторы в последний момент перенесли заседание в другой штат, потому что в Техасе не поощряются аборты, а это, по их мнению, угрожает здоровью участников. Спонсоры согласились.

"Остаётся задуматься, что это за участники и спонсоры, а также кто в США будет всерьёз заниматься созданием нового образования. Те же люди, которые с помощью бешеных либеральных идей развалили нынешнее?", — задаётся вопросом обозреватель.