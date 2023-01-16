Никифорова: США грозят миру новой пандемией в 2024 году

Во время новогодних каникул в РФ в Женеве тихо и незаметно шло шестое совещание комитета по обзору медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они должны исполняться в обязательном порядке в 194 странах, входящих в ВОЗ, а это весь мир. Об этом подробно рассказала корреспондент РИА Новости Виктория Никифорова.

Весомую часть поправок предложили США, которые долгое время были крупнейшим спонсором международной организации.

Понятие "чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения" может включать и вспышку какого-нибудь заболевания, и стихийное бедствие, и коллапс инфраструктуры, и военные конфликты, и социальную турбулентность. Также в рамках поправок о каждой ЧС государства должны срочно сообщить ВОЗ. Потребуется предоставить информацию о "генетических последовательностях вируса". В течение суток страна, где произошла чрезвычайная ситуация, должна начать сотрудничество с ВОЗ, передав систему здравоохранения под внешнее управление.

Корреспондент напомнила о словах американского врача Крейга Спенсера, который утверждал, что, возможно, нам осталось лишь несколько месяцев до следующей пандемии.

"Мы всего в одном генетическом шаге от нового вируса гриппа, который обеспечит нам такую катастрофическую пандемию, какой ещё не было", — цитирует его слова Никифорова.

Новую редакцию правил согласуют с новым Договором по предотвращению пандемий, который планируют принять в 2024 году.