Россия продолжает терять население: провинция пустеет. Пандемия и СВО ни при чём

Россия продолжает терять население. Процесс этот стартовал уже давно, и пандемия с мобилизацией особой роли не играют. Проблема оттока людей из провинции в Москву становится катастрофической.

Отрицательная динамика за последние пять лет наблюдалась в 68 регионах, которые занимают 95% площади России, пишут "Новые Известия".

Регионы — это не только территории, это еще и люди, их населяющие. Если на земле нет людей — это пустырь. А в стране полным-полно мест, пригодных разве что для съемок постапокалиптических фильмов.

Восток России в этом плане много лет удерживает трагическое лидерство.

В первой десятке по наибольшему оттоку населения в другие области только четыре располагаются западнее Уральских гор. Пермский край, Республика Коми, Омская область и Кузбасс — что с ними не так?

В последние годы отток из Омской области ощутимо снизился, но в целом динамика грустная. Люди едут в ХМАО на заработки и в Краснодарский край в поисках тёплого климата.

Кемеровская область теряет шесть человек из сотни практически непрерывно. В начале 2022 года там проживало 2,6 млн человек, из них почти 156 тыс. снялись с регистрационного учёта.

Эксперт Никита Мкртчян в качестве причины называет отсутствие перспектив у моногородов и малых поселений, а социолог Алексей Ракша отметил, что региональные власти ещё и завышают показатели по численности населения.

Если, живя в шахтерском моногороде, не работать на шахте и не обслуживать ее "сотрудников", больше там заняться решительно нечем.

Шахты закрываются и в Кузбассе, и в соседней Хакасии, и в Республике Коми. Молодежь не хочет работать в промышленности, и даже если рабочие места где-то создаются, то работают там люди 50+.

Все аутсайдеры — регионы со слабой экономикой

Хотя есть нюансы — к примеру, Оренбургская область плохо перенесла пандемию. Только в 2020 году работу потеряли 15 тыс. молодых людей — это 9,2% от работающей молодёжи до 30 лет. Да и власти региона признали, что региональные вузы молодежи не интересны.

Такая же проблема наблюдается и в Челябинской области. Например, в 2021 году регион потерял 18440 человек в возрасте 14-35 лет. Они уехали учиться в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву.

Республика Коми богата нефтяными месторождениями и тюрьмами. Соответственно, ты либо нефтяник, либо надзиратель, в ином случае делать там абсолютно нечего. Уровень безработицы в регионе, если оценивать по методике Международной организации труда, — 7,3%.

А в Забайкальский край никто не приезжает без особых причин, да и уровень алкоголизма там в 1,5 раза выше, чем в среднем по России…