Полковник Морозов: если бы Путин не начал СВО, сегодня бы шла война в России

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Решение о начале специальной военной операции на Украине было тяжёлым, но необходимо, заявил полковник Службы внешней разведки Игорь Морозов.

"Начиная эту операцию, Россия защищала русских людей, которые после 1991 года остались жить в другой стране, но на русских территориях", — пояснил он в интервью изданию argumenti.ru.

Сложившуюся к февралю 2022 года ситуацию полковник сравнил с опасностью, нависшей на СССР в 1979 году, когда советское руководство было вынуждено принять решение о вводе войск в Афганистан.

Если бы Владимир Путин не начал спецоперацию, уверен Морозов, сейчас российская армия вела бы боевые действия в Белгородской, Курской, Брянской областях РФ.