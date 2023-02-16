Офицер разведки США Риттер: ВСУ не долго продержатся из-за нехватки боеприпасов

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ недолго продержатся из-за нехватки боеприпасов.

Риттер заявил, что ВСУ не смогут противостоять наступлению ВС РФ. Он уверен, что у украинских боевиков закончатся боеприпасы уже к лету 2023 года. У Запада не осталось ничего, что они могли бы отдать Киеву, отметил Риттер.

"И я скажу вам, что происходит, когда иссякают запасы во время военных действий, вы погибаете", — сказал он.

Риттер уверен, что даже если боеприпасы найдутся, это не поможет Зеленскому спастись от поражения. Игра окончена, заявил Риттер, и союзники Украины уже понимают это.