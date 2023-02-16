Бывший морской пехотинец США Джон Дуган заявил, что США развязали третью мировую, и американцы начинают это понимать.
По мнению Дугана, граждане США начинают осознавать, что делает их правительство. В эфире "Соловьёв. LIVE" он рассказал, что американские СМИ — это мощный "цензор", который не допускает в инфополе людей правдивую информацию о происходящем на Украине. Те, кто заинтересован узнать правду об Сво, а не слепо доверяет государственным СМИ, ищет информацию в независимых источниках.
"Это ужасно, что происходит сейчас, но люди начинают просыпаться". добавил Дуган.
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