Учёные создали первую в мире 6G-антенну: обещают революцию в передаче голографических изображений

IEEE: представлена первая в мире антенна 6G

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Интернациональная группа ученых представила первую в мире антенну 6G, которая обладает потенциалом передавать голографические изображения, что может радикально изменить способы общения, включая трехмерные видеозвонки.

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Основой антенны является динамическая метаповерхностная антенная решетка (DMA) с частотой 60 ГГц, что позволяет работать в миллиметровом диапазоне, применяемом в промышленности, науке и медицине, сообщает IEEE. Антенна использует инновационные элементы, включая электроиндуктивно-емкостные элементы из метаматериала для резонанса и планарный интегрированный в подложку волновод для эффективного возбуждения. Благодаря PIN-диодам, антенна обеспечивает высокую гибкость и быстрое переключение луча, что делает ее подходящей для широкого спектра приложений.

Этот прорыв представляет значительный шаг в развитии технологий связи следующего поколения.