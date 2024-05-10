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Министерства бросают вызов маркетплейсам: новый законопроект изменит правила игры в розничной торговле

В России разрабатывают законопроект о деятельности маркетплейсов

0:49
Экономика

Министерства экономического развития и Министерство цифрового развития России разрабатывают новый законопроект для регулирования деятельности маркетплейсов.

В России разрабатывают законопроект о деятельности маркетплейсов
Фото: freepik.com by ijeab is licensed under public domain

Законопроект предусматривает изменения в существующем законе о торговле, вводя понятия, связанные с маркетплейсами, их владельцами, продавцами и пунктами выдачи заказов. В документе предлагается обязать владельцев маркетплейсов предоставлять информацию о договорных условиях на своих платформах, с возможностью пересмотра условий не чаще одного раза в год и с обязательным уведомлением за 30 дней, сообщает ТАСС.

Также законопроект вводит ограничения на односторонние действия маркетплейсов, включая штрафы и ограничения доступа к личным кабинетам продавцов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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