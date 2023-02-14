Nordsee-Zeitung: 60 БМП Bradley от США Украине уже находятся в немецком порту Бремерхафен

БМП Bradley от США Украине уже находятся в немецком порту Бремерхафен, сообщает Nordsee-Zeitung.

Издание опубликовало фотографии из порта немецкого Бремерхафена, куда прибывает военная техника для дальнейшей отправки на Украину. Туда же в пятницу прибыли американские БМП Bradley. Отмечается, что в порту находятся также ещё 280 единиц другой различной техники.

Ранее Вашингтон заявил о передаче Киеву очередных поставок техники и боеприпасов. В этот пакет вошли БМП Bradley.

Власти РФ неоднократно осуждали Запад за военную помощь Украине. Они предупреждали, что любое вооружение, которое попадает в зону СВО, становится целью для ВС РФ.

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