БМП Bradley от США Украине уже находятся в немецком порту Бремерхафен, сообщает Nordsee-Zeitung.
Издание опубликовало фотографии из порта немецкого Бремерхафена, куда прибывает военная техника для дальнейшей отправки на Украину. Туда же в пятницу прибыли американские БМП Bradley. Отмечается, что в порту находятся также ещё 280 единиц другой различной техники.
Ранее Вашингтон заявил о передаче Киеву очередных поставок техники и боеприпасов. В этот пакет вошли БМП Bradley.
Власти РФ неоднократно осуждали Запад за военную помощь Украине. Они предупреждали, что любое вооружение, которое попадает в зону СВО, становится целью для ВС РФ.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.