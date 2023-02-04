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NYT: западное оружие не поможет Зеленскому из-за долгих сроков поставок и обучения

Мир

Запад исполнил желание президента Украины Владимира Зеленского поставить боевые танки. Однако его мечты направить их против российской армии в ближайшее время вряд ли станут реальностью. Об этом заявила обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.

NYT: западное оружие не поможет Зеленскому из-за долгих сроков поставок и обучения

Аналитик напомнила, что в новый пакет военной помощи войдёт тяжёлая артиллерия и ракеты, но на Украину они прибудут слишком поздно, чтобы повлиять на ход боевых действий. Кроме того, все виды вооружений требуют тщательной подготовки, так как ВСУ никогда не применяли их. 

"Ракетные управляемые бомбы, которые Соединённые Штаты предлагают в рамках пакета военной помощи на сумму 2,17 миллиарда долларов, должны быть модифицированы из уже существующих запасов или даже собраны с нуля", — отметила Джейкс. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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