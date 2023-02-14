"База": украинцы из команды "Минай" сами провоцировали российских футболистов на драку в турецком отеле

Украинцы из команды "Минай" специально провоцировали российских футболистов на драку в турецком отеле Royal Seginus. Об этом сообщает "База".

Футболисты "Шинника" считают, что украинцы знали о прибытии русской команды в отель и специально готовились к драке, провоцируя их проукраинскими лозунгами, отмечает Telegram-канал.

Так, по словам футболистов из России, вечером несколько игроков закарпатского клуба "Минай" подошли к ним, чтобы выяснить, почему они не протестуют против правительства и не выходят на площади. Однако диалога не получилось.

Через некоторое время одного из российских футболистов избили в лифте — перед этим украинские игроки спросили, разговаривает ли он по-русски. Затем между спортсменами началась массовая драка, по итогам которой всего пострадали четверо россиян. Неясно, смогут ли они играть в ближайшее время — их должны проверить на возможные переломы.

Один из футболистов "Шинника" добавил, что уже после драки один из сотрудников штаба украинской команды предупредил их, что им лучше побыстрее выехать из отеля, поскольку украинцы "настроены серьёзно" и конфликт может вспыхнуть с новой силой.

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