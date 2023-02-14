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Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus

Спорт

В турецком отеле Royal Seginus остановились футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай". Украинцы подошли к тренеру ярославского клуба и потребовали, чтобы он спел гимн Незалежной. На что тренер предложил выйти на улицу и поговорить один на один. Сотрудникам отеля удалось урегулировать конфликт. Однако вскоре между спортсменами началась массовая драка, сообщает Telegram-канала Baza.

Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле Royal Seginus

Футболист "Шинника" оказался в лифте с несколькими украинскими спортсменами. Представили клуба "Минай" жестоко избили россиянина, но когда двери лифта открылись, на этаже ждали ярославские спортсмены, которые вступились за своего товарища. Разнимать их пришлось уже полицейским.

Сотрудники отеля подтвердили массовую драку и подчеркнули, что на данный момент обстановка спокойная.  

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Уехал из России - лишился жилья!
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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