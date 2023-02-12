Генерал ВСУ Наев: разведка США передаёт Украине данные для определения целей ударов

Генерал-лейтенант украинской армии Сергей Наев заявил, что американские разведданные имеют решающее значение в рамках конфликта. Именно при помощи Вашингтона ВСУ способны точно определять цели ВС РФ в пределах границ Украины, отметил он.

Наев признал, что поддерживает постоянный контакт с генералами США, которые находятся в разных странах Европы.

"Эта работа идёт отлично в режиме реального времени", — сказал он в интервью ABC.

Генерал подчеркнул, что Украина "хорошо понимает" угрозу российского наступления с северного направления и готовится к отражению атаки.

"Сейчас самая сложная фаза боевых действий", — отметил Наев.