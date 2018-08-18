В США призывают Германию одуматься и отказаться от "Северного потока-2"

В строительстве газопровода "Северный поток-2" Российской Федерации активно помогает Германия. В Соединенных Штатах Америки же этим недовольны. Там считают, что немецкий канцлер Ангела Меркель должна отказаться от сотрудничества с Россией.

Буквально сегодня Меркель должна встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. За это, кстати, ее окрестили предательницей и обвинили в том, что она своей встречей с главой РФ ставит под удар всю Восточную Европу. Ранее "Правда.Ру" писала об этом.

Американское издание "Politico" опубликовало статью, в которой выразило мнение о том, что во время официальной встречи с Путиным Меркель стоит объявить о том, что Германия отказывается от трубопровода "Северный поток — 2". По словам авторов статьи, это продемонстрировало бы то, что Германия находится на "правильной стороне истории".

Ранее "Правда.Ру" уже подробно писала о том, что же из себя представляет новый газопровод "Северный поток-2", вокруг которого в мире образовалась такая шумиха. Трубопровод призван соединить собой Россию и Германию. Пройдет "Северный поток-2" через экономические зоны Финляндия, Швеции и Дании. Также на его строительство требуется разрешение от Латвии, Эстонии, Литвы и Польши — прокладка нового газопровода пройдет неподалеку от этих государств, и поэтому мировая общественность должна учитывать мнения этих государств.

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