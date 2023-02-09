Польский телеканал назвал Зеленского в титрах "президентом Великобритании"

Польское телевидение, транслируя в выпуске новостей речь президента Украины Владимира Зеленского перед членами британского парламента, неверно указало его должность. В титрах главу киевского режима назвали "президентом Великобритании".

Скриншот эфира польского телеканала TVP Info в своих соцсетях опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Напомним, Зеленский просил накануне в ходе выступления в британском парламенте боевые самолёты.

Ранее немецкий журналист, который брал интервью у Зеленского рассказал о беспрецедентных мерах безопасности по охране украинского лидера.