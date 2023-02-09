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Журналист Spiegel: Зеленский проводит интервью в золотом зале с шёлковыми обоями

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский уже не проводит интервью среди мешков с песком, как раньше. Теперь он принимает гостей в золотом зале с инкрустированным паркетом и шёлковыми обоями. Об этом рассказал РБК журналист немецкого издания Spiegel, который беседовал с украинским лидером.

Журналист Spiegel: Зеленский проводит интервью в золотом зале с шёлковыми обоями

Репортёр также заявил, что охрана Зеленского предпринимает беспрецедентные меры для его защиты.

По словам журналиста, каждый, кто посещает офис главы страны, проходит несколько этапов проверки. Исключение не делается даже для начальника Главного управления украинской разведки Кирилла Буданова, который также проходит через рамку металлоискателя.

Перед тем, как попасть в офис президента в Киеве каждый обязан сдать на проверку своё удостоверение личности. После этого нужно пройти несколько контрольно-пропускных пунктов, а на третьем этаже посетителя ждут тепловизоры и охрана, добавил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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